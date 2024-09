Top 14 : «C'était nul», le nouveau coup de gueule d'Urios

Arnaud De Kanel

Ne pouvant toujours pas évoluer à la Paris La Défense Arena de Nanterre en raison des JO, le Racing 92 est contraint de recevoir à Créteil. Problème, les supporters racingmen ne se sont pas déplacés en nombre samedi pour la réception de Clermont. Une ambiance inexistante qui a provoqué la colère de l'entraineur clermontois Christophe Urios.

Réquisitionnée pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Paris Défense Arena ne peut pas accueillir les matchs du Racing 92 pour le moment. Ainsi, les rencontres se disputent à Créteil au stade Dominique-Duvauchelle Or, les supporters du Racing rechignent à faire le déplacement et seulement 4000 personnes étaient présentes dans les tribunes samedi pour accueillir le Clermont de Christophe Urios. Le coach de 58 ans n'a pas apprécié son déplacement dans le Val-de-Marne.

Top 14 : Antoine Dupont dévoile la date de son retour ! https://t.co/8sTMxsdmhV pic.twitter.com/hQctcPj8lm — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

«Il ne se passe rien»

« Le stade de Créteil ? Nul ! On se serait cru dans l’après-Covid ! Il n’y a rien ! Il ne se passe rien ! Une ambiance, quelle ambiance ? Il n’y en avait pas. C’était vraiment curieux. On se serait cru dans l’après covid. Le terrain était très lourd en plus… Mais bon, c’était accessoire », a déploré Christophe Urios après la défaite de Clermont (33-20) face au Racing. La défaite est encore plus difficile à digérer.

«Ça me fait chier»

« Ce que j'ai envie de retenir ? Qu'on a joué le match pour le gagner, mais que c'était finalement facile pour le Racing de le gagner. Quand on leur donne trois essais comme ça et qu'on commet autant de fautes en défense... Ça me fait chier ce (samedi) soir de repartir avec zéro point. Je n'explique pas ce trou d'air de six minutes. On avait parlé de jeux au pied de pression, de bagarre pour qu'ils n'aient aucun ballon facile. Le premier de ces trois essais, c'est un ballon où on n'est pas à la lutte aérienne ; le deuxième, c'est un retour dans le fermé assez facile à défendre aussi me semble-t-il... Je ne comprends pas. On perd la rencontre là-dessus alors que je trouvais qu'on était vraiment dans le match », a ajouté Christophe Urios. L'ASM retrouvera son public ce week-end à l'occasion de la 3ème journée de Top 14.