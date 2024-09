Antoine Dupont : Sa condition pour signer un nouveau contrat !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Révélé du côté de Castres, Antoine Dupont fait aujourd’hui le bonheur du Stade Toulousain. C’est en 2017 que le demi de mêlée s’est engagé avec le mythique club du Top 14. Une histoire d’amour qui devrait d’ailleurs durer encore un moment. En effet, en décembre 2021, Dupont avait signé un nouveau contrat avec le Stade Toulousain, le liant ainsi jusqu’en 2027. Une signature à propos de laquelle Didier Lacroix, président du club toulousain, a fait quelques révélations.

Pour Antoine Dupont, les derniers mois ont été très chargés. Demi de mêlée du Stade Toulousain, il a remporté le Top 14 et la Champions Cup avec son club. En parallèle, la star du XV de France a disputé la Coupe du monde de rugby avant de passer quelques mois plus tard avec l’équipe de France de rugby à 7 pour prendre part aux Jeux Olympiques. Un changement d’équipe d’ailleurs payant pour Antoine Dupont puisqu’avec ses coéquipiers, la médaille d’or a été remportée à Paris. Une participation aux JO dont il avait d’ailleurs été question lors de sa prolongation avec le Stade Toulousain en décembre 2021.

« Je vais rester longtemps au club mais… »

Président du Stade Toulousain, Didier Lacroix était en conférence de presse ce mercredi. Faisant alors une révélation sur la prolongation en 2021 d’Antoine Dupont et les Jeux Olympiques, il a alors confié : « Quand il prolonge son contrat ici, il me dit : « OK, je vais rester longtemps au club mais quelle peut être la porte de plaisir pour sortir un peu du quotidien ? ». On parle alors des JO, mais il a une Coupe du monde à préparer qui est ultra prioritaire ».

« Je veux que la porte soit ouverte »

« Il me dit : « Président, je te laisse faire, je ne veux pas en entendre parler pour le moment, mais je veux que la porte soit ouverte ». Et on n'a vraiment commencé à parler des JO qu'en novembre de la saison dernière, il y a moins d'un an », a ensuite poursuivi le président du Stade Toulousain concernant Antoine Dupont.