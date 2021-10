Rugby

Rugby - Top 14 : Paris, Toulouse... Morgan Parra a l’embarras du choix !

Publié le 27 octobre 2021 à 23h35 par A.C.

En fin de contrat, Morgan Parra pourrait décider de donner un nouvel élan à sa carrière, après plus de dix années passées à l’ASM Clermont Auvergne.

Ce n’est pas la première fois qu’un départ de Morgan Parra est évoqué. En novembre 2019, nous vous annoncions sur le10sport.com que le demi-de-mêlée de l’ASM Clermont Auvergne avait noué des contacts avec plusieurs clubs de Top 14. Cela était notamment le cas du Stade Français, mais également du Stade Toulousain, qui cherchait à l’époque un remplaçant à Sébastien Bézy... depuis venu concurrencer Parra à Clermont. L’histoire pourrait se répéter, puisque son contrat se termine dans seulement quelques mois et 32 ans, il pourrait décider de se lancer un énième défi.

Parra doublure de Dupont à Toulouse ?