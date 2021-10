Rugby

Rugby - Top 14 : Les frères Vunipola bientôt en France ?

Publié le 21 octobre 2021 à 22h35 par A.C.

Billy et Mako Vunipola, tous deux internationaux anglais et stars des Saracens, pourraient bien débarquer en Top 14 la saison prochaine.

L’automne est là et avec lui, cette période non officielle de pré-mercato au rugby. Si l'époque va de plus en plus vers un modèle footballistique, avec notamment le récent transfert de Cheslin Kolbe du Stade Toulousain au RCT, la plupart des autres écuries de Top 14 continuent de chasser les joueurs en fin de contrat. Deux énormes cibles pourraient se préciser à l’étranger ! Grandes stars du XV de la Rose, Billy et Mako Vunipola arrivent en effet à la fin du contrat qui le lie aux Saracens et pourraient bien décider de quitter l’Angleterre pour poser leurs valises en France.

Le RCT, le LOU, le Stade Français, Clermont et l’UBB dans le coup