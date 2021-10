Rugby

Rugby - Top 14 : Mola sur les traces de Novès au Stade Toulousain ?

Publié le 20 octobre 2021 à 20h35 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Ugo Mola pourrait bien s’inscrire dans la durée au stade Toulousain.

Les débuts ont été un peu compliqués, mais Ugo Mola a finalement réussi son pari. Il n’était pas simple de succéder à Guy Novès, une véritable institution au Stade Toulousain, mais désormais Mola semble avoir entamé un tout nouveau cycle gagnant, avec notamment deux Boucliers de Brennus et un titre de Champion d’Europe en deux ans. Les Rouge et Noir dominent la scène nationale et internationale, développant un jeu plaisant tourné vers l’offensive et sortant chaque année des nouveaux jeunes joueurs du centre de formation.

Un contrat longue durée offert à Mola