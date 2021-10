Rugby

Rugby - Top 14 : Collazo sous pression avant d’affronter le Racing 92 ?

Publié le 13 octobre 2021 à 22h35 par A.C.

Patrice Collazo s’apprête à disputer un match important avec le RCT, alors qu’il est de plus en plus critiqué du côté de Toulon.

La saison de Top 14 n’en est qu’à ses débuts, mais certains managers semblent déjà en danger. Et pas des moindres, puisque cela semble être notamment le cas de Patrice Collazo au RCT. Très critiqué, il a toutefois reçu récemment le soutien de son président, qui a préféré charge les joueurs plutôt que son manager. « Je me suis posé des questions sur la compétence du staff. J'ai vérifié l'opinion que l'on se fait de ces gens. Je croule sous les compliments à leur propos. Après je me suis posé des questions sur le travail qui est fait » a expliqué Bernard Lemaître. « Je constate qu'il se fait un travail de très grande qualité. J'ai lu que les joueurs seraient lassés de la situation. Mais ils ne le sont pas de leur salaire... Et si c'était l'inverse, si le club était lassé de ses joueurs ? Je constate une chose : ceux qui sont arrivés cette saison, ils ont la banane, ils sont contents, et ils sont performants. C'est un fait ».

« L’équipe doit rester imperméable à ce qui se dit à l’extérieur »