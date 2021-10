Rugby

Rugby - Top 14 : Lemaître apporte son soutien à Collazo... et détruit les joueurs du RCT !

Publié le 7 octobre 2021 à 21h35 par A.C.

Bernard Lemaître, président du RCT, s'est exprimé au sujet de la situation de son entraineur Patrice Collazo.

Il devait être l'homme capable de relancer le RCT, mais Patrice Collazo commence à soulever de plus en plus d'interrogations. Toulon est actuellement onzième du Top 14, avec trois défaites en cinq journées et certaines sources assurent que le discours de Collazo ne passerait plus dans le vestiaire. Un départ a donc été évoqué, mais RMC Sport a récemment annoncé que le manager toulonnais ne serait pas menacé sur le court terme. Si le RCT ne redresse toutefois pas la barre au cours des prochains mois, les choses pourraient bien changer pour Collazo.

« J'ai lu que les joueurs seraient lassés de la situation. Mais ils ne le sont pas de leur salaire... »