Rugby - Top 14 : Dupont félicite le travail de ses avants après la victoire de Toulouse !

Publié le 2 octobre 2021 à 23h35 par A.C.

Remplaçant au début de la rencontre Antoine Dupont a été crucial dans la victoire du Stade Toulousain sur le Biarritz Olympique (11-17).

On a longtemps assisté à un spectacle brouillon au stade Aguiléra, ce samedi. Le Biarritz Olympique et le Stade Toulousain ont mis une mi-temps pour véritablement entrer dans le jeu et une fois le rouleau compresseur toulousain lancé, plus rien ne l’arrête. Le facteur X a comme souvent été Antoine Dupont, pour une fois pas titulaire et rentré à la place d’Alexis Bales autour de la cinquantième minute de jeu. Il ne lui a fallu que quelques minutes pour trouver la faille dans la défense biarrote en servant d’abord Tim Nanai-Williams , puis en plantant l’un des trois essais de la rencontre.

« Les avants ont fait un très gros boulot aujourd’hui »