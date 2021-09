Rugby

Rugby - Top 14 : Le gros coup de gueule de Collazo après la défaite du RCT !

Publié le 26 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Passé tout proche du succès à Perpignan, le RCT peut nourrir des regrets. Et Patrice Collazo était particulièrement énervé en repensant à l’énorme action d’essai gâchée par ses joueurs en seconde mi-temps.

Toulon n’était pas loin de décrocher sa première victoire de la saison à l’extérieur face à Perpignan. Longtemps au coude à coude, l’USAP et le RCT n’ont pu se départager que dans le dernier quart d’heure de la partie. Et ce sont les Catalans qui sont sortis vainqueurs (12-9). En seconde période, les Varois ont eu l’occasion de prendre l’avantage avec un essai quasiment tout fait mais ont fait tomber le ballon à quelques centimètres de la ligne. Une action qui a irrité Patrice Collazo.

« A quelle heure c’est de la confiance d’attraper un ballon à 0,25 mètre de la ligne ? »