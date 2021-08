Rugby

Rugby - Top 14 : Kolbe dévoile ses objectifs avec Toulon !

Publié le 28 août 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 28 août 2021 à 19h48

Tout juste arrivé à Toulon, Cheslin Kolbe a avoué vouloir laisser une trace au RCT, tout en gagnant des titres.

Cheslin Kolbe est devenu un nouveau joueur du RC Toulon après 4 saisons passées au Stade Toulousain. Un transfert inattendu tant le sud-africain était devenu un élément incontournable du club champion de France. Mais Toulouse a accepté de le libérer moyennant une indemnité de transfert élevée. L’ailier champion du monde en 2019 a dévoilé ses ambitions avec son futur club dans les colonnes de L’Équipe .

« C'est très motivant d'avoir à m'intégrer dans cette continuité et de contribuer à écrire de nouveaux chapitres de l'histoire de ce club »