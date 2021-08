Rugby

Rugby - Top 14 : Le président du Stade Toulousain commente le départ de Kolbe !

Publié le 27 août 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 27 août 2021 à 17h44

Le Stade Toulousain, par l’intermédiaire de son président Didier Lacroix, a tenu à réagir au départ de sa star Cheslin Kolbe.

C’est un transfert retentissant qui a été officialisé ce vendredi. Cheslin Kolbe, l’ailier du Stade Toulousain, s’est engagé pour les 3 prochaines saisons avec le Rugby Club Toulonnais. Un départ surprise pour celui qui était considéré comme l’un des meilleurs voire le meilleur joueur du monde. Le RCT aurait déboursé une belle somme d’argent pour racheter le contrat du champion du monde 2019. Didier Lacroix, le président toulousain, a tenu à lui rendre hommage et à rappeler que l’institution passe avant n’importe quel joueur, même lorsqu’il s’agit de Kolbe.

« Le club reste fidèle à son projet sportif »