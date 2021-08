Rugby

Rugby - Top 14 : Le président de Toulon confirme pour Kolbe !

Publié le 25 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Le RCT pourrait attirer dans ses filets celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde, l’imprévisible Cheslin Kolbe.

Cela pourrait être le plus gros transfert jamais vu en Top 14. L’ailier du Stade Toulousain Cheslin Kolbe pourrait rejoindre le Rugby Club Toulonnais la saison prochaine. Pour faire venir le champion du monde 2019, les Varois devront verser une indemnité conséquente au champion de France. Le club présidé par Didier Lacroix ne retiendra pas le sud-africain, lui qui est souvent absent pour participer aux tournées avec les Springboks et qui démontre un comportement pas toujours acceptable.

« Il se peut que Toulouse et Toulon trouvent un accord »