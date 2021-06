Rugby

Rugby - Top 14 : L’entraîneur du Stade Toulousain répond à la polémique sur son avenir !

Publié le 28 juin 2021 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 28 juin 2021 à 14h46

Après s’être montré relativement énigmatique sur son avenir au sein du Stade Toulousain après avoir remporté le Top 14 samedi, Ugo Mola a rectifié le tir.

Interrogé en conférence de presse samedi dernier après son sacre en finale du Top 14 contre La Rochelle (18-8), Ugo Mola avait jeté un gros froid sur son avenir au sein du Stade Toulousain : « Si je serai là à la reprise? Euh... ouais, oui. On va voir. Je vais me reposer, on va se reposer, on va couper six semaines. Et moi, je vais prendre le temps de réfléchir à la suite, pour savoir si je reviens », indiquait alors l’entraîneur toulousain. Des propos qui ont fait beaucoup de bruit, et dans un entretien accordé au Midi Olympiques ce lundi, Mola a tenu à apporter quelques précisions sur ces propos.

« Je ne cherche pas à semer le trouble »