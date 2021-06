Rugby

Rugby - Top 14 : L'entraîneur de La Rochelle répond au tacle d'Ugo Mola !

Publié le 22 juin 2021 à 19h35 par La rédaction

Vendredi aura lieu la finale du Top 14 entre Toulouse et La Rochelle. Avant même d'entrer sur le terrain du Stade de France, le match a déjà débute entre les entraîneurs des deux équipes.

À l'approche de la finale, la tension monte en coulisse. Après la victoire de Toulouse contre l'Union Bordeaux-Bègles en demi-finale du Top 14, l'entraîneur toulousain Ugo Mola avait envoyé un tacle au Stade Rochelais, qui bénéficie d'un jour de récupération en plus : « Dimanche, on récupère, lundi, on récupère, mardi, on récupère. » Le Stade Toulousain devra en plus composer sans sa star Romain Ntamack, forfait après son choc à la tête. De son côté, le manager de La Rochelle Jono Gibbes a répondu à Ugo Mola.

« Il est assez tôt pour trouver une excuse »