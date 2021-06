Rugby

Rugby - Top 14 : L'entraîneur du Stade Toulousain ne prendra aucun risque avec Ntamack !

Publié le 20 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Le Stade Toulousain a assumé son statut de favori en s'imposant contre l'Union Bordeaux-Bègles en demi-finale du Top 14 (24-21). Malgré cette victoire, Toulouse repart avec de la casse.

Romain Ntamack est très incertain pour la finale du Top 14. Le joueur du Stade Toulousain est sortie sur civière à la 58ème minute après un plaquage dangereux du Bordelais Ulupano Seuteni, exclu après ce geste. Dans un choc violent, Ntamack s'en est sortie avec une commotion à la tête et quelques points de suture sur la pommette droite. Vendredi, Toulouse affrontera La Rochelle, dans le remake de la finale de Coupe d'Europe du mois dernier remporté par les Toulousains (22-17). Pour Ugo Mola, l'entraîneur du Stade Toulousain, il n'est pas question de jouer avec la santé de Romain Ntamack.

« On ne prendra aucun risque »