Rugby - Top 14 : Ugo Mola se prononce sur son avenir à Toulouse !

Publié le 27 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Vendredi, le Stade Toulousain a vaincu La Rochelle lors de la finale du Top 14 (18-8). Toulouse finit donc la saison avec le bouclier de Brennus et le titre en Coupe d'Europe. L'entraîneur des Rouge et Noir Ugo Mola reste malgré tout évasif sur son avenir.

Un doublé et puis s'en va ? L'entraîneur du Stade Toulousain Ugo Mola a conclu la saison en beauté vendredi soir. Après la victoire en Coupe d'Europe le mois dernier contre La Rochelle (22-17), les Rouge et Noir ont réitéré leur performance au Stade de France contre ce même adversaire en finale du Top 14 (18-8). Une domination totale des Toulousains sur l'ensemble de la saison sur les Rochelais, avec un bilan de cinq victoires en autant de confrontations. Malgré une saison très réussie, Ugo Mola pourrait bien quitter Toulouse au sommet.

« Je vais prendre le temps de réfléchir à la suite »