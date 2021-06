Rugby

Rugby - XV de France : Galthié évoque son groupe de novices avant la tournée en Australie !

Publié le 21 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

L'équipe de France s'envole ce lundi pour sa tournée en Australie. Dans un contexte particulier, Fabien Galthié a convoqué un groupe inédit pour composer le XV de France.

Le XV de France voyage sans ses cadres. Fabien Galthié a convoqué un groupe de 42 joueurs sans les gros noms habituels. 22 joueurs sans aucune sélection composeront même le groupe. De nombreux joueurs sont laissés au repos, tandis que d'autres disputent vendredi la finale du Top 14, qui opposera Le Stade Toulousain à La Rochelle. Avant le premier match des Bleus le 7 juillet prochain contre l'Australie, Fabien Galthié dresse un état des lieux.

« On décolle avec une moyenne de 3 sélections par joueur »