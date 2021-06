Rugby

Rugby - Top 14 : Le Stade Toulousain affiche ses craintes avant la finale !

Publié le 25 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Ce vendredi se joue la finale du Top 14 entre Toulouse et La Rochelle. Avant même d'entrer sur le terrain du Stade de France, l'entraîneur Toulousain Ugo Mola laisse volontiers le statut de favori aux Rochelais.

Le grand soir approche pour Toulouse et La Rochelle. Ce vendredi, les deux équipes s'affrontent dans la finale du Top 14. En coulisse, les coachs de chaque équipe, Ugo Mola et Jono Gibbes, ont redoublé de déclaration. En conférence de presse, Ugo Mola a analysé les points fort de La Rochelle. Malgré 4 victoires de Toulouse en autant de confrontation contre les Rochelais cette saison, les Toulousains sont loin d'être favoris pour le manager des Rouge et Noir . La dernière rencontre entre les deux équipes date du mois dernier, lors de la finale de Coupe d'Europe remporté par Toulouse (22-17).

« Le Stade Rochelais est toujours délicat à manœuvrer »