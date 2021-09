Rugby

Rugby - Top 14 : Moscato s'inquiète pour le Stade Français !

Publié le 21 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Lanterne rouge du Top 14 après 3 journées, le Stade Français vit des moments très difficiles. Vincent Moscato, ancien joueur parisien, a exprimé son inquiétude.

Le Stade Français n’a pas décroché le moindre point depuis le début du championnat. Le club parisien se retrouve donc bon dernier du Top 14 après 3 journées. Et les prestations des joueurs de Gonzalo Quesada ne laissent pas entrevoir des perspectives rayonnantes. A chaque rencontre, le Stade Français a encaissé au minimum 30 points. Pour Vincent Moscato, la situation est très préoccupante.

« Quand sur les trois matchs tu prends 37 points de moyenne, tu es en danger, tu es même plus qu'en danger ! »