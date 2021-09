Rugby

Rugby - Top 14 : Collazo fait le bilan du début de saison du RCT

Publié le 16 septembre 2021 à 21h35 par A.C.

Patrice Collazo, manager du RCT, a jugé les récentes prestations de son équipe.

La renaissance du RCT prend du temps. Après avoir dominé l’Europe, l’équipe Toulonnaise se reconstruit peu à peu autour d’un nouveau pilier, Patrice Collazo. Celui qui a déjà relancé le Stade Rochelais avec un projet basé sur les jeunes joueurs et sur une solide conquête, peine toutefois à trouver ses marques. Cette saison encore, ses joueurs sont partis du mauvais pied. En deux journées de Top 14, Toulon n’a pas remonté la moindre victoire, n’obtenant pas mieux que le nul contre Montpellier (24-24) et s’inclinant lourdement contre le Stade Toulousain (41-10).

« C'est vrai que cette rentrée est plutôt bof sur le plan comptable »