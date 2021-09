Rugby

Rugby - Top 14 : Collazo met les choses au clair avec Galthié !

Publié le 16 septembre 2021 à 19h35 par A.C.

Patrice Collazo, manager du RC Toulon, s’est exprimé au sujet de sa relation avec le sélectionneur national Fabien Galthié.

La relation entre les clubs et le XV de France a toujours été un problème pour le rugby français. Lorsqu’il était sélectionneur, Bernard Laporte se plaignait régulièrement du manque de communication et des conflits avec certains des plus grands entraineurs du Top 14. Désormais président de la Fédération française de rugby, il semble en avoir fait un axe important de son programme. Que ce soit lui, Serge Simon ou encore le staff du XV de France, tous louent les échanges beaucoup plus fluides entre les différentes parties, avec notamment un protocole spécial mis en place pour les internationaux depuis quelques années.

« Certains ont spéculé sur ma relation avec Fabien, ont dit ou même écrit que le sélectionneur national allait faire la visite de tous les clubs sauf un, Toulon, où il serait persona non grata... des conneries »