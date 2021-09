Rugby

Rugby : Un emblème du Top 14 annonce sa retraite !

Publié le 11 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

À presque 38 ans, le joueur du RCT Sergio Parisse a pris la décision de mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison.

C’est un monument du Top 14 qui a annoncé vouloir raccrocher les crampons à la fin de la saison. Sergio Parisse a entamé le week-end dernier sa 17ème année dans le championnat de France, celle qui sera sa dernière. Le numéro 8 aux 142 sélections avec la Squadra Azzura a d’abord passé 14 saisons au Stade Français avec à son actif 2 boucliers de Brennus avant de rejoindre le Rugby Club Toulonnais en 2019.

«Je savais que j'avais les forces mentales et physiques pour faire une dernière saison»