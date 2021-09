Rugby

Rugby - Top 14 : Romain Ntamack affiche ses ambitions avec le Stade Toulousain !

Publié le 5 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Avant la première rencontre du Stade Toulousain en Top 14, Romain Ntamack a exprimé sa rage de vaincre qui se perpétue malgré les titres accumulés.

Le Top 14 reprend ses droits ce week-end et les amateurs de rugby ont déjà droit à un énorme choc pour débuter. En effet, le Stade Rochelais défie le Stade Toulousain au Stade Marcel-Deflandre. Un remake de la finale du Top 14 et de la Champions Cup de la saison dernière, toutes deux remportées par les rouges et noirs. Et malgré ce triomphe sur les 2 compétitions, les toulousains en demandent encore plus.

« La victoire, c’est comme une drogue ! »