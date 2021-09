Rugby

Rugby - Top 14 : Sergio Parisse inquiet pour le Stade Français ? Il répond !

Publié le 20 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Après la déroute du Stade Français à Toulon (38-5), les parisiens se retrouvent bon dernier du Top 14. Mais la légende du club Sergio Parisse, aujourd’hui au RCT, voit son ancien club se relever.

Le Stade Français vit un début de saison très difficile. Alors que les Parisiens avaient été terrassés par le Racing 92 à domicile lors de la 1ère journée, les hommes de Gonzalo Quesada se sont ensuite lourdement inclinés à Bordeaux. Ils se devaient de réagir à Toulon mais cela ne s’est pas passé comme prévu avec une défaite sur le score de 38-5.

« Je sais aussi que le club sait rebondir dans des moments comme celui-là »