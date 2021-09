Rugby

Rugby - Top 14 : Julien Arias tire la sonnette d’alarme pour le Stade Français !

Publié le 18 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Après un début de championnat très compliqué et une dernière place au classement du Top 14, le Stade Français de Julien Arias se doit de réagir rapidement sous peine de s’enfoncer encore plus dans la crise.

Candidat au Top 6 avant le début de la saison, le Stade Français a le compteur bloqué à 0 point après 2 journées de championnat avec une défaite à domicile pour commencer face au rival du Racing 92 puis une déroute à Bordeaux. Se profile désormais un match crucial face au Rugby Club Toulonnais qui n’a pas connu le goût de la victoire cette saison. Julien Arias, l’entraineur des trois-quarts parisien, voit du positif malgré les résultats mais avoue qu’il faut désormais impérativement prendre des points.

« Ce début de saison ne nous convient pas du tout »