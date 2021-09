Rugby

Rugby : Vers un incroyable come-back de Dan Carter ?

Publié le 16 septembre 2021 à 23h35 par A.C.

Véritable légende vivante du rugby mondial, Dan Carter pourrait bien rechausser les crampons à 39 ans.

Inutile de le présenter. Deux Coupes du monde, trois titres de meilleur joueur du monde, 112 sélections avec les All Blacks, deux Boucliers de Brennus... Dan Carter est une véritable légende du rugby mondial. Celui qui détient toujours le record du plus grand nombre de points inscrit en sélection (1598), avait décidé il y a un an et demi de disparaitre peu à peu des terrains après une dernière expérience au Japon, avec les Kobelco Steelers, puis un passage stérile chez les Auckland Blues. Il a pourtant affolé tout le monde avec un étrange message...

« Je suis en train de m'entraîner pour un petit retour sur le terrain de rugby en fait »