Rugby

Rugby : Le président du Racing 92 fait le point sur l'avenir de Chavancy !

Publié le 10 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 10 septembre 2021 à 17h43

En fin de contrat avec le Racing 92, Henry Chavancy serait bien parti pour prolonger. Le président du club, Jacky Lorenzetti, a révélé que la situation en était à sa phase finale.

Au Racing 92, plus de vingt joueurs sont en fin de contrat, dont le capitaine, Henry Chavancy. Formé dans les Hauts-de-Seine, le centre cumule 15 saisons en professionnel. Henry Chavancy a notamment remporté un Top 14 et a participé à trois finales de coupe d’Europe. Un joueur et capitaine qui pourrait être bientôt prolongé au Racing 92. Son président Jacky Lorenzetti fait un point.

« Nous sommes sur la dernière ligne droite pour trouver un accord »