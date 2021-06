Rugby

Rugby - Top 14 : Le Racing 92 fait le point pour l'avenir de Laurent Travers !

Publié le 19 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Le président du Racing 92 s'est exprimé avec la défaite de son club en demi-finale du Top 14 contre le Stade Rochelais (19-6), mettant alors les choses sur l'avenir de Laurent Travers.

Le Racing 92 est tombé sur plus fort. Après deux échecs en Champions Cup cette saison, le Racing a perdu contre La Rochelle en demi-finale du Top 14. Très déçu par la défaite de son club, le président du club des Hauts-de-Seine Jacky Lorenzetti s'est livré après la rencontre. Le dirigeant assure que des changements auront lieu au sein du club francilien. Pour autant, la confiance envers son entraîneur Laurent Travers n'est pas remise en cause.

« Cette saison est un échec »