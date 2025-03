Ntamack : Antoine Dupont menacé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d’une rupture des ligaments croisés samedi lors du choc entre le XV de France et l’Irlande, Antoine Dupont va rater plusieurs mois de compétition le temps de sa convalescence. Et si l’on en croit les propos d’Emile Ntamack, il existe de nombreuses options pour pallier à ce forfait longue durée de Dupont, qui pourrait se retrouver menacé par une lourde concurrence au moment de son retour.

C’est le choc pour Antoine Dupont ! Si le XV de France a réussi une grosse performance en allant gagner en Irlande samedi pour le compte de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations (27-42), il a en revanche payé ce succès au prix fort avec une rupture des ligaments du genou droit pour le demi de mêlée du Stade Toulousain, qui sera donc absent pour une durée comprise entre 6 et 8 mois. Et le XV de France va donc devoir trouver des alternatives sans Dupont…

Antoine Dupont : L’Irlande sort du silence après la catastrophe !

Ntamack annonce du lourd même sans Dupont

Emile Ntamack, le père de Romain Ntamack, reste malgré tout confiant pour le futur du XV de France et annonce déjà une grosse concurrence pour Antoine Dupont à son retour de blessure : « La blessure de Toto est préjudiciable (...) L'équipe a prouvé qu'elle a des ressources pour passer outre ce genre de difficultés. Il va falloir continuer à construire sans lui, même si on lui souhaite de revenir vite, c'est quand même le capitaine. Il va falloir continuer à vivre sans lui et les joueurs ont montré qu'ils en étaient capables, continuer à le prouver et trouver des solutions peut-être collectivement, car Toto a des facultés pour casser des situations incroyables. Mais il y a de l'espoir pour avoir un groupe très fort dans le futur », indique Ntamack.

« Voilà ce qu’elle est capable de faire »

Emile Ntamack a également analysé le succès convaincant du XV de France en Irlande : « Je pense que cette victoire fait partie des plus belles, oui, on attendait ce genre de prestation depuis la fin du Mondial. Cela permet de réaffirmer les ambitions françaises, à savoir de remporter le titre de champion du monde. Après un match comme ça, on ne peut plus se cacher (...) Une équipe en confiance, sûre de ses forces, voilà ce qu'elle est capable de faire ». En clair, les Bleus peuvent cartonner même en l’absence de Dupont, qui peut déjà s’attendre à une grosse concurrence à son retour de blessure dans quelques mois.