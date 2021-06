Rugby

Rugby - Top 14 : Le Racing 92 très déçu après la défaire face à La Rochelle

Publié le 19 juin 2021 à 9h35 par A.C.

Laurent Travers s’est livré après l’élimination du Racing 92 en demi-finale du Top 14 face au Stade Rochelais (19-6).

C’est un nouvel échec pour le Racing 92. Après avoir échoué en Champions Cup par deux fois cette année, le club francilien s’est cassé les dents sur La Rochelle. Dans un match très animé, les deux équipes se sont rendues coup sur coup, mais grâce au travail de ses avants le Stade Rochelais a su imposer son jeu. C’est d’ailleurs de Brice Dulin, ancien du Racing 92, qu’est arrivée à la lumière. Par un petit coup de pied au-dessus de la défense, l’arrière international a envoyé Arthur Retiere dans l’en-but et a donc offert à La Rochelle la première finale de son histoire.

« On est tombés sur meilleurs que nous »