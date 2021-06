Rugby - Top 14

Rugby - Top 14 : « #MerciAux1èresLignes », l’opération coup de cœur de GMF !

Publié le 18 juin 2021 à 14h25 par La rédaction

Partenaire historique du rugby français, GMF va profiter des phases finales du Top 14 pour rendre hommage aux agents du service public. Une opération pour mettre en lumière tous ceux qui sont en première ligne et engagés pour le collectif depuis plus d’un an.

Le Top 14 entre dans ses phases finales, avec son lot de suspens jusqu’au titre suprême de champion de France. Un temps fort de cette saison 2020-2021, si particulière en cette période de Covid, durant lequel GMF a choisi de mettre en place une opération remplie de sens : #MerciAux1èresLignes. Premier assureur des agents du service public, le partenaire du rugby français souhaite profiter de l’occasion pour remercier et mettre à l’honneur le personnel soignant, pierre angulaire de notre quotidien depuis plus d’un an, mais également les pompiers, les enseignants ou encore le personnel de l'Armée. GMF va donc offrir une partie de sa visibilité dans le stade pour mettre en lumière ceux qui ont œuvré pour le collectif durant cette crise. Un geste fort pour dire « Merci », une fois de plus, à ces héros du quotidien. Des messages de soutien seront diffusés grâce au concours de plusieurs hôpitaux français.

Des ramasseurs de balles GMF toujours présents !

C’est désormais un incontournable des phases finales du Top 14 : les ramasseurs de balles GMF seront eux-aussi au rendez-vous. Ils seront 12 privilégiés, sélectionnés parmi les clubs amateurs de France, à pouvoir prendre part aux rencontres et à accompagner le jeu et tous les acteurs. Une expérience unique, inoubliable, pour ces jeunes amoureux du rugby.