Rugby

Rugby - Top 14 : Les confidences de Gaël Fickou sur son intégration au Racing 92 !

Publié le 15 juin 2021 à 18h35 par La rédaction

Arrivé récemment au Racing 92, Gaël Fickou ne cache pas avoir eu des difficultés à s'adapter rapidement à sa nouvelle équipe, qui plus est dans une fin de saison décisive.

Gaël Fickou est vite entré dans le vif du sujet. Le trois-quarts centre a été transféré du Stade Français chez le rival du Racing 92 en cours de saison. Après ce mouvement qui a fait beaucoup réagir, Gaël Fickou a retrouvé son ancienne équipe en barrage du Top 14. Après une victoire 38 à 21 sur ses anciens coéquipiers, le Français va disputer une demi-finale importante face au Stade Rochelais ce vendredi. Avant cette rencontre décisive, Fickou est revenue sur son intégration rapide au Racing 92.

« J'ai dû bachoter des soirées entières »