Rugby - Top 14 : Quesada annonce la couleur pour les retrouvailles avec Fickou !

Publié le 11 juin 2021 à 9h35 par T.M.

Alors que le Racing 92 affronte le Stade Français ce vendredi en barrages, les regards vont notamment se tourner vers Gaël Fickou. Un sujet sur lequel a d’ailleurs été interrogé Gonzalo Quesada.

Il y a quelques semaines, ce transfert avait fait couler beaucoup d’encre. Au beau milieu de la saison, Gaël Fickou avait quitté le Stade Français pour filer du côté du Racing 92. De quoi faire énormément réagir… Et hasard ou coïncidence, les chemins de Fickou et du Stade Français vont à nouveau se croiser ce vendredi, à l’occasion des barrages du Top 14. Forcément, la rencontre sera particulière pour le joueur de 27 ans qui est forcément au coeur de toutes les discussions avant cette rencontre.

« On ne s'est pas vraiment focalisés sur lui »