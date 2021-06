Rugby

Rugby - Top 14 : Quesada se projette déjà sur le derby contre le Racing 92 !

Publié le 6 juin 2021 à 10h35 par A.C.

Qualifié pour les phases finales du Top 14, le Stade Français va affronter son grand rival, le Racing 92.

On y est. Après une saison chaotique, ponctuée par les reports de matchs et les problèmes de Covid-19, on connait enfin les participant aux phases finales. Le Stade Toulousain et le Stade Rochelais se sont qualifiés directement pour les demi-finales, mais le vrai combat se déroulera en barrages, avec notamment un derby sous haute tension. Le Stade Français va en effet croiser le fer avec le Racing 92 le 11 juin prochain, alors que peu de gens voyaient les hommes de Gonzalo Quesada arriver jusqu’à ce stade de la compétition.

« Il faudra élever le curseur de notre jeu de 25 ou 30 niveaux pour arriver à celui du Racing »