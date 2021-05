Rugby

Rugby - Top 14 : Le Stade Français en phases finales ? Quesada y croit toujours !

Publié le 26 mai 2021 à 17h35 par A.C.

Gonzalo Quesada, coach du Stade Français, s’est exprimé sur la fin de saison qui attend ses joueurs.

L’année a été compliquée pour le Stade Français, sur le terrain comme en dehors. Pourtant, les Parisiens se retrouvent bien positionnés pour les phases finales du Top 14 ! Certes, ils sont actuellement dehors des six premiers, mais ils surfent sur une forme éblouissante avec quatre victoires consécutives, dont notamment une très belle victoire lors du derby face au Racing 92 (35-29). La rencontre face au LOU ce vendredi est donc d’une grande importance pour le Stade Français, qui a encore quatre journées pour entretenir les espoirs d’une fin de saison réussie.

« On veut encore rêver »