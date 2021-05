Rugby

Rugby - Top 14 : Le Stade Français annonce l'arrivée du successeur de Fickou !

Publié le 10 mai 2021 à 14h35 par A.C.

Ce lundi, le Stade Français a officialisé l’arrivée de multiples recrues, dont un international néo-zélandais.

Pour certains, les Parisiens ont eu les yeux plus gros que le ventre. Le Stade Français a en effet annoncé plusieurs départs ces derniers mois, notamment à cause d’un bilan négatif. Gaël Fickou a ainsi été invité à se trouver un nouveau club... et il n’a pas gambergé, puisqu’il il s’est engagé avec le Racing 92, qu’il a tout récemment rejoint grâce à l’allongement des périodes de joker. Un départ qui n’a pas manqué de faire grincer les dents les supporters du Stade Français, qui espéraient voir Fickou devenir un pilier du club.

Le Stade Français officialise Laumape, Castets, Briatte...