Rugby

Rugby : LNR, Top 14... Une fin de saison complètement chamboulée ?

Publié le 10 mai 2021 à 11h35 par A.C.

Plusieurs acteurs du Top 14 ont critiqué le calendrier de cette fin de saison, qui oblige certains clubs à jouer tous les trois jours.

C’est du jamais vu. Avec les reports dus au Covid-19, certains clubs de Top 14 se retrouvent obligés à jouer trois matchs en seulement sept jours. C’est notamment le cas du RCT, qui après avoir battu le Stade Toulousain samedi (44-10), doit affronter Montpellier ce mardi et ensuite l’ASM Clermont Auvergne seulement quatre jours après. « C’est jouer avec la santé des joueurs » a prévenu le Toulonnais Baptiste Serin, d’après Var-Matin . Même son de cloche du côté du Stade Rochelais, qui a également joué samedi dernier et sera obligé de rencontrer Brive mardi et Agen samedi prochain. « On rentre ce soir, on repart lundi. On joue mardi. On rentre mercredi. On rejoue samedi » a déclaré Jules Plisson, sur RMC Sport . « C'est incroyable ».

« Nous dénonçons très clairement une fin de saison qui met en balance la santé des joueurs »