Rugby - Top 14 : Le coup de gueule de Lorenzetti !

Publié le 5 mai 2021 à 19h35 par A.C.

Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, s’est exprimé sur la mauvaise passe de son club, récemment défait par le Stade Français (29-35).

Ça se passe mal pour le Racing 92. Candidat au titre en Top 14 et en Champions Cup, le club francilien enchaine les défaites. Éliminés par l’Union Bordeaux-Bègles, les Franciliens ne se sont pas repris en championnat, en perdant cinq de leurs six dernières rencontres. Et ce n’est pas défaite dans le derby qui a changé les choses ! Alors que le Stade Français traverse également une période chaotique, le Racing 92 a semblé impuissant et pointe actuellement à la quatrième place du Top 14.

« On verra samedi contre Clermont ce qu’ils dans le ventre »