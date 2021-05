Rugby

Rugby - Top 14 : Matthieu Jallibert encensé par l’entraineur de Toulouse !

Publié le 2 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Le Stade Toulousain a battu l’Union Bordeaux-Bègles en demi-finale de la Champions Cup ce samedi. Après le match, Ugo Mola s’est exprimé au sujet de Matthieu Jalibert.

Deux équipes françaises s’affrontaient dans la première demi-finale de la Champions Cup version 2020/2021. Et c’est le Stade Toulousain qui s’est qualifié aux dépends de l’Union Bordeaux-Bègles (21-9). Malgré la défaite de son équipe, Matthieu Jalibert a été très bon durant la rencontre. L’ouvreur international est parvenu à s’extirper de l’emprise de la défense toulousaine à plusieurs reprises.

«Un des joueurs français qui a très certainement le plus de talent actuellement»