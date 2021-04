Rugby

Rugby - Top 14 : Le Stade Toulousain donne des nouvelles d’Huget !

Publié le 25 avril 2021 à 21h35 par A.C.

Ugo Mola, manager du Stade Toulousain, s’est exprimé au sujet de la récente blessure de Yoann Huget.

C’est une terrible image, qui a fait réagir un grand nombre de fans... et pas seulement du Stade Toulousain. Car Yoann Huget est un personnage de ce Top 14, dont il arpente les terrains depuis une quinzaine d’années avec les maillots d’Agen, de l’Aviron Bayonnais et du Stade Toulousain. Ce samedi face au Racing 92 (34-16), alors qu’il avait annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison, il a été victime d’une grave blessure au tendon d’Achille. Une blessure qui, à 33 ans, pourrait bien être synonyme de fin de carrière anticipée.

« La blessure semble grave »