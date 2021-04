Rugby

Rugby - Top 14 : Le Stade Français va perdre une nouvelle star !

Publié le 29 avril 2021 à 23h35 par A.C.

Pablo Matera, troisième-ligne du Stade Français et de la sélection argentine, ne vas pas évoluer en Top 14 la saison prochaine.

C’est la fuite des talents au Stade Français. Après l’imbroglio Gaël Fickou, qui a provoqué une véritable passe d’arme entre les Parisiens et le Racing 92, d’autres grands noms pourraient abandonner le navire. C’est le cas de Marcos Kremer, lui aussi suivi de près par le club francilien. Mais c’est surtout le cas de Pablo Matera ! Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste, l’Argentin va en effet quitter le Stade Français à la fin de la saison.

« Aller jouer une saison en Super Rugby, puis revenir à Paris pour terminer mon contrat »