Rugby

Rugby - Top 14 : Mathieu Bastareaud rend hommage à… Leandro Paredes !

Publié le 27 avril 2021 à 15h35 par T.M.

Grand fan du PSG, Mathieu Bastareaud a fait part de son admiration pour un certain Leandro Paredes.

Au PSG, il y a aujourd’hui de nombreuses stars dans le vestiaire. Forcément, tous les projecteurs sont braqués sur Neymar, Kylian Mbappé ou bien Keylor Navas, qui multiplie les arrêts décisifs dans les grands rendez-vous. Mais au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, d’autres joueurs plus discrets sont également très importants. C’est le cas de Leandro Paredes. Depuis l’arrivée du nouvel entraîneur du PSG, l’Argentin est l’un des piliers au milieu de terrain, apportant énormément par sa technique que son agressivité. En effet, sur le terrain, Paredes est le premier à aller au combat et à défendre ses coéquipier. Un trait de caractère très apprécié par Mathieu Bastareaud, le joueur du LOU.

« Cette saison, j’adore Leandro Paredes »