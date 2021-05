Rugby

Rugby : Quel avenir pour Franck Azéma, après Clermont ?

Publié le 6 mai 2021 à 20h35 par A.C.

Franck Azéma a annoncé en plein milieu de la saison son départ de l’ASM Clermont Auvergne, mais son avenir semble très flou.

Personne ne s’y attendait. Installé depuis très longtemps et sous contrat pour deux ans encore, Franck Azéma a annoncé son départ de l’ASM Clermont Auvergne à la fin de la saison. Rapidement, la véritable raison de ce choix a éclaté comme une évidence, avec la succession de Philippe Saint-André à Montpellier. Pourtant, récemment interrogé sur son avenir dans l’Hérault, Azéma s’est montré assez pessimiste. « Je ne vois pas d'évolution venir » a expliqué l’actuel coach clermontois. « Oui, je suis inquiet, mais on en reparlera plus tard ».

Montpellier toujours probable, mais...