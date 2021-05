Rugby

Rugby : Un ancien cadre du XV de France débarque… en politique !

Publié le 4 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Ancien joueur emblématique du Stade Toulousain et du XV de France, Yannick Jauzion entame une nouvelle carrière politique sous l’étiquette du Parti Socialiste dans la région Occitanie.

Du haut de ses onze années passées au sein du Stade Toulousain et de ses 73 capes avec la tunique du XV de France, Yannick Jauzion a longtemps été une figure du rugby tricolore. Retraité des pelouses depuis 2013, l’ancien centre est en train d’entamer une nouvelle reconversion pour le moins inattendue… en politique ! En effet, en plus de son activité dans la commercialisation de compléments alimentaires et de tisanes à base de ginseng, Jauzion a fait désormais partie de la liste conduite par la présidence PS de la région Occitanie, Carole Delga.

« Envie d’être dans l’action locale »