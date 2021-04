Rugby

Rugby - XV de France : Taofifenua envoie un message fort à Galthié pour son avenir en Bleu !

Publié le 14 avril 2021 à 17h35 par B.C. mis à jour le 14 avril 2021 à 17h39

Alors qu’il s’est illustré lors du Tournoi des VI Nations, Romain Taofifenua espère pouvoir confirmer les attentes placées en lui lors des prochaines rencontres internationales des Bleus.

Après son exploit face au Pays de Galles, le XV de France croyait en ses chances de victoire dans ce Tournoi des VI Nations 2021. Finalement, les hommes de Fabien Galthié n’ont pas su vaincre l’Écosse et doivent se contenter d’une deuxième place au classement. De son côté, Romain Taofifenua s’est illustré en étant propulsé titulaire par le sélectionneur tricolore, lui qui était cantonné à un rôle de doublure de Bernard Le Roux. Interrogé par Rugbyrama , le deuxième ligne de 30 ans espère pouvoir confirmer sous les ordres de Fabien Galthié.

« J’espère sincèrement que ce n'était que le début de l’histoire »