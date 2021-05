Rugby

Rugby : Kolbe pense déjà à la finale de Coupe d’Europe !

Publié le 5 mai 2021 à 22h35 par A.C.

Star du Stade Toulousain, CHeslin Kolbe s’est exprimé au sujet de finale de Champions Cup face à La Rochelle, programmée pour le 22 mai prochain.

Après la renaissance du XV de France dans le Tournoi des Six Nations, c’est au tour des clubs de Top 14 d’asseoir leur domination sur l’Europe. Alors qu’ils étaient trois en demi-finale, ils seront deux français en finale de la Champions Cup, qui se disputera le 22 mai prochaine à Twickenham. Le Stade Toulousain a en effet défait l’Union Bordeaux-Bègles (21-9), mais c’est surtout La Rochelle qui a créé la surprise, avec sa victoire sur l’ogre du Leinster (32-23), accédant par la même occasion à la première finale européenne de son histoire.

« Cette année, on est arrivés à franchir le cap »