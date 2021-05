Rugby

Rugby - Top 14 : Après Lorenzetti, Travers recadre les joueurs du Racing 92 !

Publié le 6 mai 2021 à 17h35 par A.C.

Laurent Travers, coach du Racing 92, veut absolument sortir de la série noire de défaites qui se poursuit match après match.

Le Racing 92 est quatrième de Top 14 et ce n’est donc pas totalement la crise, mais la situation est tout de même compliquée ! Les Franciliens restent en effet sur cinq défaites sur les six derniers matchs et ont été éliminés par l’Union Bordeaux-Bègles de la Champions Cup. Dans les colonnes du Midi Olympique , Jacky Lorenzetti a ainsi un peu haussé le ton après l’énième défaite, face au rival du Stade Français (29-35). « Je les ai mis collectivement devant leurs responsabilités » a déclaré le président du Racing 92. « Après, on a fermé la porte du vestiaire et j’espère qu’ils se sont dit les choses comme des grands garçons. On verra samedi contre Clermont si le message est passé et ce qu’ils dans le ventre ».

« Nous avons perdu quatre matchs, nous aurions donc dû être revanchards depuis un moment ! »