Rugby - Top 14 : L'énorme coup de gueule de Poitrenaud après la défaite de Toulouse !

Publié le 9 mai 2021 à 9h35 par A.C.

Clément Poitrenaud, entraineur des arrières du Stade Toulousain, n’était pas du tout content après la défaite des siens face au RCT (44-10).

Qualifié en finale de la Champions Cup et leader du Top 14, le Stade Toulousain avait décidé de faire beaucoup tourner ce samedi, pour le déplacement à Toulon. Une équipe largement remaniée, avec un grand nombre de jeunes joueurs, a ainsi été alignée à Mayol... pour une défaite cinglante. Le RCT a déroulé grâce notamment à Louis Carbonel et Gervais Cordin, s’imposant largement contre l’ogre toulousain et s’assurant donc une cinquième place qui pourrait lui offrir les phases finales.

« Quand tu prends 50 points, tu te tais, tu montes dans le bus et tu rentres chez toi »