Rugby

Rugby - Top 14 : Collazo prêt à laisser sa place au RCT ? Il répond !

Publié le 15 juin 2021 à 9h35 par A.C.

Patrice Collazo, manager du RCT, s’est exprimé au sujet de son avenir ainsi que du projet toulonnais.

Après avoir fait des miracles au Stade Rochelais, qui est devenu l’un des meilleurs clubs de Top 14, Patrice Collazo devrait participer à la renaissance du RCT. Mais le natif de Toulon est tombé sur un os. Après une saison tronquée par le Covid-19, les Toulonnais n’ont pas réussi à se qualifier pour les phases finales du championnat de France, terminant à une triste 8e place. Un véritable échec pour les supporters, qui ne cachent pas leur colère et qui chargent notamment Collazo, à qui Bernard Lemaître semble pourtant avoir donné les moyens de ses ambitions.

« Partir ? Je me suis posé la question, mais... »