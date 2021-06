Rugby

Rugby - Top 14 : Christophe Urios livre les clés pour un exploit contre Toulouse !

Publié le 15 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Avant de retrouver Toulouse samedi lors de la demi-finale du Top 14, le manager de Bordeaux-Bègles Christophe Urios a analysé les points clés du match.

Christophe Urios croit en ses joueurs. Samedi, son équipe de de l'Union Bordeaux-Bègles affronte le Stade Toulousain dans la demi-finale du Top 14. L'historique de la saison ne plaide pas en faveur de l'UBB, avec 3 défaites en autant de rencontres contre les rouge et noir. Malgré ce statut d'outsider, Christophe Urios se dit déjà pleinement satisfait de la saison de son équipe. Pour autant, l'ancien talonneur n'écarte pas la possibilité de créer la surprise face au Stade Toulousain.

« Pour battre Toulouse, il faudra être extraordinaire »